Studentenparty in St.Gallen artet aus

Fliegende Flaschen, Studenten, die an den Strassenrand und an Mauern urinieren, Alkohol und lautes Geschrei: Eine Studentenparty in St.Gallen ist in der Nacht auf Donnerstag eskaliert. Die Polizei wurde gegen 1 Uhr nachts wegen lauter Musik kontaktiert. Vor Ort stellten die Polizisten im Freien lärmende Studierende sowie laute Musik aus offenen Fenstern der Liegenschaft fest. Die 20-jährige Studentin, welche die Party veranstaltete wurde mit 60 Franken gebüsst.

Als die Party von der Polizei aufgelöst wurde, flippten die Studenten aus. Sie Warfen mit Flaschen um sich und schrien «Fuck the Police», schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Ausserdem urinierten die Studenten an den Strassenrand und an Mauern. Auf dem Weg in die Innenstadt wurden sie von zwei Stadtpolizisten begleitet, da sie die ganze Strasse für sich beanspruchten.

Während des Marsches kam es zudem zu Beschädigungen an einer Baustelle. Infolge dieser Beschädigungen wollte einer der Polizisten den mutmasslichen Verursacher anhalten. Dieser rannte jedoch weg und stellte sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht. Der Polizei gelang es schliesslich den Mann anzuhalten und auf den Polizeiposten zu bringen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,45 mg/l (das entspricht 0,9 Promille).

