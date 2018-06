Studie: Schweizer profitieren von der Globalisierung am stärksten

In der Schweiz legte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt von 1990 bis 2016 dank Globalisierung um umgerechnet 2200 Franken pro Einwohner und Jahr zu. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Bevölkerung in Industrieländern profitiert einer Studie zufolge am stärksten von der Globalisierung. Auf Rang 1 liegt die Schweiz.Das ist das Ergebnis des diesjährigen Globalisierungsreports, den die deutsche Bertelsmann-Stiftung am Freitag in Gütersloh vorlegte.