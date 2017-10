Vorteile selbstfahrender Autos kommen nicht von alleine

Verkehrsstau in Genf: Eine vom Städteverband vorgestellte Studie befasst sich mit automatisierten Fahrzeugen auf Schweizer Strassen. (Themenbild) © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Selbstfahrende Fahrzeuge können den Verkehr in Städten sicherer und leistungsfähiger machen. Damit automatisiertes Fahren diese Vorteile bringen kann, sind allerdings Regelungen nötig. Das ist das Fazit einer Studie, die der Schweizerische Städteverband am Dienstag in Bern präsentierte.