Sturmläuten bei Abtwiler Dorfarzt

«Die Leute standen Schlange bis ins Treppenhaus», sagt Claudia Sauter zum Tagblatt. Ihr Mann, Dr. Michael Sauter, führt die Praxis in Abtwil. Weil er sein Pensum reduziert, übergibt er seine Praxis der Sanacare. Davon erfuhren seine Patienten aus dem «Gaiserwalderblatt». Ob die Praxis weitergeführt wird und wann Dr. Sauter aufhört, stand nicht geschrieben. So fand das Telefon vergangene Woche keine Ruhe.

Warum die Patienten vorab nicht über die Übernahme informiert wurden, erklärt Sauter mit einem Zeitmangel. Das Angebot der Sanacare entstand kurzfristig. «Allen Patienten einen persönlichen Brief zu schreiben, dazu fehlte schlicht die Zeit», sagt der Arzt zum Tagblatt. Dass das Inserat so viele beunruhigte, war Sauter nicht klar. Ein Brief wird diese Woche bei den betroffenen Patienten eintreffen.

(red.)