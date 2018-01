Der Föhnsturm hinterliess am Lauberhorn seine Spuren © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ein starker Föhnsturm verursacht in Wengen Schäden an der Infrastruktur für die Lauberhorn-Rennen. Der Sturm war in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Windspitzen von beinahe 200 Stundenkilometern durch das Lauterbrunnental und über die Wengeneralp hinweggefegt.