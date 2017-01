Attentäter von Istanbul kämpfte laut Medienberichten für IS-Miliz

Die Polizei veröffentlichte weitere Bilder des mutmasslichen Attentäter: Dieser Ausschnitt einer Überwachungskamera zeigt den Verdächtigen am Silversterabend in einem Istanbuler Nachtclub. Auf anderen Fotos ist das Gesicht der Mannes klar erkennbar. © KEYSTONE/AP Haberturk/TEL

Über den mutmasslichen Attentäter in der Silvesternacht in Istanbul werden immer mehr Informationen bekannt. Türkischen Medienberichten zufolge hat er zuvor für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien gekämpft.