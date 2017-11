Suche nach Vermissten Thurgauer eingestellt

Als sich der 25-jährige Thurgauer am Sonntagabend nicht meldete und auch nicht zu Hause war, schlug der Bruder Alarm. Der Thurgauer Berggänger wurde von den Familienangehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Mit sämtlichen möglichen Hilfsmitteln wurde der Vermisste sofort gesucht. Am Donnerstagabend haben die Einsatzkräfte beschlossen, die Suche abzubrechen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Der Grund sind die schwierigen Verhältnisse im Suchgebiet: Die Lawinengefahr ist am Nordhang des Säntis gross.

Weitere Suche eventuell bis Frühsommer unmöglich

Es wurden sämtliche technischen und taktischen Hilfsmittel unter Berücksichtigung des topographischen Einsatzgebiets und der anhaltenden Witterungsverhältnisse eingesetzt. Doch am Donnerstagabend musste die Einsatzleitung feststellen, dass diese ausgeschöpft sind, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Die Suche nach dem Vermissten muss vorerst eingestellt werden. Sobald sich die Situation im Gebiet markant verbessert, werden weitere Möglichkeiten für eine erneute Suche geprüft. Bei den derzeitigen stark alpinwinterlichen Verhältnissen kann dies durchaus bis zum Frühsommer 2018 dauern, schreibt die Polizei.

Alpine Rettung, Drohnen und Lawinen-Suchhunde

Das Fahrzeug des Vermissten wurde am Sonntag kurz vor Mitternacht auf einem öffentlichen Parkplatz auf der Schwägalp durch eine Patrouille der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgefunden. Am Montagmorgen begann im Gebiet des Säntis die Suche durch Patrouillen der Alpinen Rettung Schweiz (ARS). Nebst den erfahrenen Gebirgsspezialisten waren verschiedene Polizeikorps, die Rega sowie Drohnenspezialisten der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden und von REDOG im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch Lawinensuchhunde der ARS und dem Helikopter der Kantonspolizei Zürich.

Die Polizei warnt:

Aufgrund der anhaltenden, erheblichen Lawinengefahr am Nordhang des Säntis raten die Alpine Rettung Schweiz sowie die involvierten Kantonspolizeien dringend von privaten Suchen im genannten Gebiet ab.

(red.)