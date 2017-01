Sudanese greift 19-Jähriger zwischen Beine

Die 19-jährige Frau war gestern gegen 22:30 Uhr in der Bahnhofunterführung in Islikon unterwegs. Plötzlich wurde sie vom 25-jährigen Mann von hinten angegriffen und zu Boden gerissen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Als der Mann ihr anschliessend zwischen die Beine griff, wehrte sich die 19-jährige und schrie laut um Hilfe. Drei Passanten, die sich in der Nähe aufhielten, eilten der Frau zu Hilfe und konnten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. «Die Frau wurde dabei leicht verletzt, musste sich aber nicht von einem Arzt behandeln lassen», sagt der Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, Matthias Graf.

Der 25-jährige aus dem Sudan wurde festgenommen und inhaftiert. «Aktuell laufen Befragungen des Opfers sowie des Täters», sagt Graf. Weiter würden auch die Spuren ausgewertet.

Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

(saz/kapo tg)