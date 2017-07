Südafrikanische Regierung hält Airline SAA mit Geldern solvent

Die Regierung Südafrikas macht Gelder für die lokale Fluggesellschaft SAA locker: Präsident Jacob Zuma (Mitte) und Finanzminister Malusi Gigaba (links) haben alle Hände voll zu tun, um die Wirtschaftskrise des Landes in den Griff zu bekommen. © KEYSTONE/EPA/STRINGER

In Südafrika springt die Regierung der angeschlagenen Fluggesellschaft South African Airways (SAA) mit Finanzhilfen bei. Damit soll die Airline in die Lage versetzt werden, einen Kredit im Volumen von 2,3 Milliarden Rand an die Bank Standard Chartered zurückzuzahlen.