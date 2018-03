Kobus Muller, der Südafrikaner will Europa erobern

Kobus Muller ist Sänger, Komponist und Musikproduzent aus Südafrika. Er gewann die populäre TV Show SUPERSTAR (entspricht Deutschland sucht den Superstar) , bei der über zwei Millionen Fans für ihn stimmten. Schliesslich siegte Kobus auch im Finale aller Jahressieger und ist damit «SUPERSTAR-ALL-TIME-WINNER».

«Kobus hat eine beeindruckende und starke Stimme. Dabei begeistert er mit Natürlichkeit und Leidenschaft für Musik. Ich prognostiziere ihm eine steile und erfolgreiche Karriere – jeder, der ihn singen hört, ist fasziniert von seiner Stimme und Persönlichkeit. Ich bin sicher, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, seine globale Präsenz jetzt entschieden auszubauen», sagt InoventiQ Group CEO Stephan Jung.

«Ich habe mich zur Zusammenarbeit mit der InoventiQ Group entschieden, weil Stephan und sein Team ein absolut einzigartiges Netzwerk haben. Es finden aktuell so viele weitere aufregende Gespräche statt und ich bin sehr begeistert, was jetzt alles passiert». ergänzt Kobus Muller.

Bereits im Jahre 2009 coverte Kobus Muller mehrere deutsche Schlager wie den Roland Kaiser Titel «Manchmal möchte ich schon mit dir» und den grossen Hit der Klostertaler «Donnerwetter», der von Uwe Busse geschrieben wurde. Dazu gibt es ein lustiges Video:

Kobus wurde mit dem INTERNATIONAL EUROSTAR AWARD ausgezeichnet und erhielt von seiner Plattenfirma SONY MUSIC den GOLD AWARD für seine Alben. Kobus hält den Südafrikanischen Rekord für die meisten verkauften CDs an einem Tag. Die Band SMOKIE lud ihn als Special Guest zu ihrer Südafrika Tournee ein und Kobus sang für den Südafrikanischen Präsidenten.

Sehr erfolgreich coverte Kobus Muller den Frank Neuenfels Titel «Hey Du» (Hey June), der Titel wurde in Südafrika ein grosser Hit auch als Video.

2013 nahm Kobus erstmals in Deutschland (bei Peter Sebastian) auf und landete mit der ersten Single «Hey Du» direkt auf Platz 1 bei verschiedenen Radiosendern. Seine zweite Veröffentlichung «You are like sunshine in the night» sprang sofort auf Platz 1 in den European Radio Charts.

Bislang hat Kobus 11 Alben veröffentlicht. Sein aktueller Erfolgshit von Elton John «Can you feel the love tonight» belegt Platz 2 der iTunes Charts und ist ebenso auf Spotify, Amazon, Apple Music und allen relevanten Digitalplattformen erhältlich.

Kobus tritt in den nächsten Monaten in Europa auf und ist u. a. internationaler Stargast beim traditionellen Presseball 2019 in Berlin.

Bei den Radio Melody Hörer ist ein Titel aus der «Superstar»-Zeit besonders beliebt. Mit dem Klassik-& Rocksänger Nicholis Louw nahm Kobus Muller mehrer Duette auf. «Because we believe» zeigt auf welche Potential der Südafrikaner hat. Wir würden uns freuen wenn das Durchstarten auch in Europa gelingt.