Südkorea hat Hinweise auf weiteren Raketentest des Nordens

Südkoreanische Panzer in Paju in der Nähe der Grenze zu Nordkorea. © KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN

Südkorea hat Hinweise auf einen weiteren geplanten Raketentest Nordkoreas. Die Regierung in Pjöngjang bereite den «Abschuss einer ballistischen Rakete vor», erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul am Montag.