Südkorea bietet Nordkorea Gespräche über Olympische Winterspiele an

Südkorea bietet Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un respektive auf hoher diplomatischer Ebene Gespräche an. © KEYSTONE/AP KCNA via KNS

Seoul hat Pjöngjang anlässlich der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Südkorea Gespräche auf hoher diplomatischer Ebene angeboten. Diese könnten am 9. Januar stattfinden, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag berichtete.