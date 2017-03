Südkoreanischer TV-Star in St.Gallen

Lee Sung Kyung ist in Südkorea ein Shootingstar. Gerade eben lieh sie einer Figur im Film «Trolls» ihre Stimme, für ihre Darstellung der Gewichtheberin Kim Bok-joo im TV-Drama «Weightlifting Fairy Kim Bok-joo» gewann das ehemalige Model mehrere Preise.

Kein Wunder also, dass Lee auch in allen Magazinen Südkoreas gerne abgebildet wird. Gerade eben stand sie für die Zeitschrift «Grazia» vor der Kamera. Die Bilder entstanden jedoch weit weg von ihrer Heimat: In Bern und in St.Gallen.

Ein Beitrag geteilt von 이성경 (@heybiblee) am 8. Mär 2017 um 0:54 Uhr



Wieso gerade St.Gallen zu dieser Ehre kam ist nicht bekannt. Die Reise wurde von Schweiz Tourismus mitfinanziert. Nach einem Besuch in der Stiftsbibliothek hat Lee Sung Kyung laut südkoreanischen Medienberichten gesagt: «Jetzt verstehe ich, wieso dieser Ort Weltkulturerbe ist.» Anschliessend spazierte Lee auf die Drei Weieren – natürlich über die Treppen. Die Schauspielerin soll begeistert vom Blick über die Stadt bis zum Bodensee gewesen sein. «Nächstes Mal will ich im Sommer hierher kommen – mit meiner ganzen Familie», sagte Lee.