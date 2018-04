Südkoreas Ex-Präsidentin Park zu 24 Jahre Haft verurteilt

Die ehemalige Südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye im Gericht. (Archiv) © KEYSTONE/EPA KYODONEWS POOL/SONG KYUNG-SEOK / POOL

Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye ist wegen Korruption und Machtmissbrauchs zu 24 Jahren Haft verurteilt worden. Ausserdem muss sie 18 Milliarden Won (16 Millionen Franken) Strafe zahlen.Das sagte Richter Kim Se Yoon am Freitag in Seoul in der live übertragenen Urteilsverkündung.