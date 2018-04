Süsser Kringel: Dunkin Donuts in St.Gallen

Eine riesige Auswahl an Donuts und Munchkins gibt es in Zukunft im Säntispark Abtwil. © iStock

Jetzt wird es kalorienreich: Die amerikanische Fastfood-Kette Dunkin Donuts eröffnet am 18. Mai eine Filiale im Säntispark in Abtwil. Es ist die erste in der Ostschweiz.