Suhr Aarau mit zweiter Saisonniederlage

Lucius Graf (in schwarz) zeichnete sich bei Fortitudo Gossau als elffacher Torschütze aus (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Suhr Aarau erleidet in der 8. Runde in der Handball-NLA die zweite Saisonniederlage. Die Aargauer verlieren bei Fortitudo Gossau 23:28 und verpassen den Sprung auf Platz 4.Fortitudo ging nach einem 0:3 mit 7:6 (17.) erstmals in Führung und lag in der Folge nie mehr im Rückstand.