Sundby gewinnt wieder nicht

Am Sonntag war er im Team-Sprint auf dem Weg zu Gold vom Norweger Emil Iversen gerammt worden. Nun konnte der Finne die Wut im Bauch in positive Enegerie umsetzen. Der 25-Jährige baute bei schwierigen Verhältnissen über dem Gefrierpunkt den Vorsprung auf Sundby auf den ersten 10 km sukzessive aus. Im Ziel betrug der Vorsprung 18 Sekunden. Bronze holte der Norweger Niklas Dyrhaug.

Sundy hat somit in Lahti noch eine Chance, die Scharte in seinem Palmarès auszuwetzen. Der 32-jährige Dominator der vergangenen Jahre wartet an einem Grossanlass immer noch auf eine Einzel-Goldmedaille. Zum Abschluss der Titelkämpfe steht am Sonntag der 50-km-Lauf in der Skating-Technik an. Zu den Gegnern werden dann auch Sergej Ustujugow und Dario Cologna zählen, die am Mittwoch nicht am Start waren.

Niskanen gewann erstmals bei der Elite Gold als Einzelläufer. An den Olympischen Spielen in Sotschi hatte er bereits im Team-Sprint triumphiert. Sundby seinerseits verpasste nicht nur eine für ihn historische Goldmedaille. Es wäre das 100. Gold für Norwegen an Nordischen Weltmeisterschaften gewesen. Aber Sundby war aber gegen Niskanen chancenlos. Der Norweger musste auch gegen den Fluch ankämpfen, dass vor den letzten neun Grossanlässen der Sieger der Hauptprobe über 15 km nie an den Titelkämpfen triumphiert hatte. Diese Serie wurde erweitert. Bereits im Skiathlon war Sundby Zweiter geworden.

Jonas Baumann zeigte eine gute Leistung. Der Bündner wurde 17. Die Top 15 hatte er im Visier, mit einem Exploit sogar die Top Ten. Zu den Top Ten fehlten 37 Sekunden.

(SDA)