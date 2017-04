Sunderland steigt nach zehn Jahren wieder ab

Trainer David Moyes muss mit Sunderland aus der Premier League absteigen © KEYSTONE/AP PA/OWEN HUMPHREYS

Sunderland muss nach zehn Jahren in der Premier League wieder in die 2. Division absteigen. Am Samstag verliert das Team aus dem Norden Englands gegen Bournemouth 0:1.Der Norweger Joshua King besiegelte mit seinem Treffer in der 88. Minute, was sich längst abgezeichnet hat.