Suri bleibt beim EV Zug

Reto Suri (rechts) wird auch nächste Saison noch beim EV Zug spielen © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Der EV Zug liess via Medienmitteilung verlauten, dass Reto Suri seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag erfüllt. Der 29-jährige Stürmer war in den letzten Wochen mit diversen anderen National-League-Vereinen in Verbindung gebracht worden.