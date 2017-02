Suttons Kult-Goalie überkam der Hunger

Suttons Team-Manager Paul Doswell war hinterher nicht sonderlich begeistert: «Ich denke nicht, dass es das beste Licht auf uns geworfen hat.»

Womöglich war es aber auch eine PR-Aktion von Shaw. Bei englischen Buchmachern konnten Wetten platziert werden, ob der bei den Fans äusserst beliebte Goalie während des Spiels etwas isst. Die Quoten lagen bei 8:1. «Ich habe nicht darauf gewettet», versicherte Shaw.

Trotzdem droht dem 45-Jährigen ein Nachspiel. Die Kommission für Glücksspiele hat Untersuchungen gegen den Torhüter eingeleitet. Man werde sich anschauen, ob es Unregelmässigkeiten gegeben habe. Glaubwürdigkeit im Sport sei kein Scherz. Seinen Ruf als Publikumsliebling bei Sutton hat Shaw mit der Aktion aber untermauert.

In Zukunft dürften ähnliche Aktionen allerdings ausbleiben – aus einem einfachen Grund: Shaw will nach seiner viel beachteten Aktion aufhören bei Sutton United. Der Goalie erklärte seinen Rücktritt. «Es ist ein sehr trauriges Ende einer guten Geschichte», kommentierte Team-Manager Doswell am Dienstag gegenüber dem TV- Sender Sky News.

(SDA)