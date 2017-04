«Ethnische Säuberung ist zu hart»

Die praktische Regierungschefin von Myanmar weist in einem Interview die Vorwürfe über eine Mitverantwortung an ethnischen Säuberungen in ihrem Land zurück. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/HEIN HTET

Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat Vorwürfe gegen ihre Regierung in Myanmar wegen der Unterdrückung einer muslimischen Minderheit zurückgewiesen. In einem Interview der BBC wehrte sie sich am Donnerstag gegen internationale Kritik.