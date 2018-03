Sven Andrighetto erstmals ein 20-Punkte-Skorer

Sven Andrighetto brachte Colorado nach 19 Minuten im Powerplay in Führung. In der Schlussphase stellte Andrighetto ausserdem das 5:0-Schlussresultat her.

Zum ersten Mal in der NHL schaffte der Zürcher, der beim EHC Dübendorf begann, als Skorer die 20-Punkte-Marke. Vier Partien vor Abschluss der Regular Season steht Andrighetto bei 8 Toren und 13 Assists.

Colorado befindet sich mitten im Rennen um die letzten Playoff-Plätze in der Western Conference. Die Los Angeles Kings (6./94), Anaheim Ducks (7./93), Colorado (8./92) und St. Louis Blues (9./91) duellieren sich in der letzten Woche der Qualifikation um die letzten drei Plätze.

Gegen Chicago setzte es für Colorado trotz des Sieges noch einen kleinen Rückschlag ab: Goalie Semjon Warlamow schied in der 54. Minute nach einer Kollision mit einem Gegenspieler verletzt aus. Ersatzkeeper Jonathan Bernier brachte den Shutout zu Ende.

(SDA)