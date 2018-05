Sven Andrighetto wird am Dienstag wieder auflaufen © KEYSTONE/WALTER BIERI

Das Schweizer Nationalteam kann an der WM in Dänemark am Dienstag gegen Tschechien wieder auf Sven Andrighetto zählen. Die Disziplinarkommission der IIHF verzichtete auf weitere Spielsperren gegen den Stürmer der Colorado Avalanche.