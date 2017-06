SVP-Delegierte wollen mit Initiative freien Personenverkehr stoppen

Die Delegierten der SVP - vorne rechts alt Bundesrat und Strategieverantwortlicher Christoph Blocher - wollen eine neue Volksinitiative für die Berenzung der Zuwanderung. © Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Die Delegierten der SVP haben am Samstag grünes Licht gegeben für eine Volksinitiative gegen die Personenfreizügigkeit. Das Abkommen mit der EU soll aufgehoben oder gekündigt werden.Die Lancierung der Initiative war an der Delegiertenversammlung in Lausen BL unbestritten.