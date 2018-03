Die SVP geht mit bekannten Kernthemen in den Wahlkampf 2019

SVP-Präsident Albert Rösti hat sich an der Delegiertenversammlung seiner Partei in Klosters GR klar gegen jegliches Rahmenabkommen mit der EU ausgesprochen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung: Mit diesem Kernthemen steigt die SVP in die Wahlen 2019. Eine Wachablösung wurde an der Delegiertenversammlung in der Familie Blocher vollzogen. Albert Rösti bleibt zwei weitere Jahre Parteipräsident.