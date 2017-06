SVP: Volk soll über Theater St.Gallen entscheiden

Mittlerweile ist der Bau des Theaters St.Gallen schon 50 Jahre alt. Dass das Haus saniert werden muss, ist unbestritten. Deswegen hat die vorbereitende Kommission der Regierung beim Kantonsrat einen Kredit von knapp 50 Millionen Franken beantragt. Der SVP ist das zu viel Geld. Sie möchte prüfen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das Theater in Form einer Minimalsanierung günstiger zu renovieren. Sie fordert ebenfalls, abzuklären, ob nicht ein Neubau den Kanton günstiger käme. Zudem verlangt die Partei, dass das Volk über den Kredit das letzte Wort hat, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Darum fordert die SVP, dass das Geschäft zurück an die Regierung geht und entsprechend angepasst wird. Auch die CVP-GLP-Kantonsfraktion hat sich am Pfingstwochenende zur Vorbereitung der Junisession zusammengesetzt. «Die CVP-GLP-Fraktion begrüsst die Sanierung und Eweiterung des Stadttheaters», schreibt die Fraktion in einer Mitteilung.

In der Junisession berät das Parlament das Geschäft in einer ersten Lesung. Stimmt der Kantonsrat dem Vorhaben zu, starten die Instandsetzungsarbeiten im Sommer 2019. Die Arbeiten am Gebäude würden zwei Jahre dauern.

(red.)