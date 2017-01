Swansea führt Liverpool die erste Heimniederlage zu

Gylfi Sigurdsson (links) setzt nach seinem 3:2 zum Jubel mit den Mitspielern an © KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Liverpool verliert erstmals seit über einem Jahr wieder ein Heimspiel in der Premier League. Das überraschende 2:3 gegen Swansea kommt in einem seltsamen Partie zustande.Alles Nennenswerte, besonders die fünf Tore, waren in der zweiten Halbzeit zu sehen.