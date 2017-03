Swatch-Chef blickt auf «erfreulichen» Jahresstart

Swatch-Chef Nick Hayek vor den Medien in Biel: "Die Nachfrage nach unseren Produkten hat sich in den ersten zweieinhalb Monaten des neuen Jahres erfreulich entwickelt - insbesondere in Asien". © Keystone/PETER SCHNEIDER

Die Swatch Group ist gut in das neue Geschäftsjahr 2017 gestartet. «Die Nachfrage nach unseren Produkten hat sich in den ersten zweieinhalb Monaten des neuen Jahres erfreulich entwickelt – insbesondere in Asien», erklärte Swatch-Chef Nick Hayek in Biel.