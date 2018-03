Swiss-Flieger muss wegen Triebwerkproblems nach Zürich zurückkehren

Eine Swiss-Maschine des Typs Airbus A330 musste seine Reise nach New York wegen eines Triebwerksproblems abbrechen. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Ein Airbus A330 der Swiss hat seine Reise nach New York am Freitagabend kurz nach dem Start in Zürich wegen eines Triebwerk-Problems abbrechen müssen. Vor der Landung musste die Maschine mit 232 Personen an Board mehrere Stunden lang in der Luft Triebstoff verbrennen.