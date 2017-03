Swiss-Flugzeug steckt in Dakar fest

Die Maschine hätte von Zürich nach São Paulo fliegen sollen. Wie Flightradar24 auf Twitter schreibt, habe ein technisches Problem zum ausserplanmässigen Zischenhalt geführt. Offenbar sei ein Defekt bei der Kerosinpumpe angezeigt worden. 215 Passagiere stecken nun in Dakar fest. Allen Personen an Bord gehe es gut, teilt Swiss mit.

Laut Swiss-Sprecherin Karin Müller werde nach einer Lösung gesucht, um die gestrandeten Reisenden möglichst rasch an ihre Zieldestination zu bringen.

We can confirm that there was a technical irregularity (fuel pump) with flight LX92 on its way from Zurich to Sao Paolo. (1/2) — Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) March 13, 2017

The flight crew decided to land unscheduled in Dakar. The landing was uneventful. All passengers and crew members are doing well. (2/2) — Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) March 13, 2017

(red.)