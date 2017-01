Stargast Rag’n’Bone Man sagt SMA-Auftritt ab

«Wir bedauern sehr, dass Rag’n’Bone Man nicht an den SMA teilnimmt», äussert sich Executive Producer SMA, Oliver Rosa, in einem Communiqué vom Dienstag. «Leider gibt es daran nichts zu rütteln. Mund abwischen, weiter machen.»

Stattdessen kündigen die Veranstalter Auftritte des spanisch-deutschen Hitparadenstürmers Álvaro Soler («Sofia») und des deutschen Sängers Mark Foster («Au Revoir») an. Zu den heimischen Acts gehören, wie schon länger bekannt, Damian Lynn, Lo & Leduc sowie Pegasus.

Álvaro Solers exklusives VIP-Konzert für FM1-Hörer:

Die Jubiläumsausgabe der Schweizer Musikpreisverleihung wird am Freitag in einer Woche (10. Februar) um 20.10 live auf SRF zwei und One TV sowie als Live-Stream auf RSI.ch übertragen.

(SDA)