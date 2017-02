Swiss nimmt sieben neue Europadestinationen in Sommerflugplan auf

Die Swiss baut im Sommerflugplan ihre Verbindungen aus. Unter anderem fliegt sie neu häufiger nach San Francisco. © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Die Swiss fliegt im Sommer ab Zürich fünf neue Europa-Destinationen an. In den Sommerflugplan aufgenommen werden Verbindungen in die norwegische Stadt Bergen, die südirische Stadt Cork, die deutsche Nordseeinsel Sylt, das korsische Figari und das serbische Niš.