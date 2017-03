Swiss Photo Award in Zürich vergeben

Lorenz Cugini, Zürich, ist am 16. März in der Kategorie Fashion mit dem Swiss Photo Award 2017 ausgezeichnet worden. Die Fotografie "Ballet des Tapis" (2016) ist vom 17. März bis 16. April in der Ausstellung in der Photobastei zu sehen. © Keystone/Lorenz Cugini

Der Swiss Foto Award – vfg. selection 2017 ist am Donnerstagabend in Zürich an sieben Fotografinnen und Fotografen vergeben worden. Der Preis ist mit insgesamt 35’000 Franken dotiert. Für den Preis nominiert waren 21 Fotografen.