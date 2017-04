Swisscom: Strahlenschutzwerte gefährden nächste Mobilfunkgeneration

Die jetzige Mobilfunkgeneration 4G (auch LTE genannt) sei angesichts der jährlichen Verdoppelung des Datenvolumens am Anschlag. In wenigen Jahren müsse die Swisscom die neue 5G-Technologie einführen. «Mit den heutigen Grenzwerten wird das ausgesprochen schwierig oder gar nicht möglich sein», sagte der Swisscom-Chef in einem Interview mit der «SonntagsZeitung».

Das neue 5G-Netz brauche mehr Antennenstandorte. «Pro Jahr nehmen wir rund 300 neue Antennen in Betrieb oder rüsten bestehende um. Dieser Ausbau wird sich fortsetzen», sagte Schaeppi. Trotz der weit verbreiteten Antennenskepsis in der Bevölkerung schaffe es die Swisscom auch heute, das Mobilfunknetz zu bauen. «Der Prozess wird aber noch langwieriger werden.»

Dann gerate die Schweiz bei der Mobilfunkversorgung im Vergleich zum Ausland in Rückstand, sagte Schaeppi. Die Schweiz hat zehnmal strengere Grenzwerte für Handyantennen als die EU.

(SDA)