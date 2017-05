Syriens Rebellen setzen Teilnahme bei Friedensgesprächen aus

Die syrischen Rebellen haben ihre Teilnahme an den Friedensgesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana ausgesetzt, dies aus Protest gegen anhaltende Angriffe der Regierungstruppen. Der UNO-Sondervermittler für Syrien, Staffan de Mistura, will die Gespräche dennoch fortführen. (Archivbild) © KEYSTONE/POOL XINHUA/XU JINQUAN

Die syrischen Rebellen haben ihre Teilnahme an den Friedensgesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana ausgesetzt. Grund seien die andauernden «heftigen Bombenangriffe auf Zivilisten», sagte ein Vertreter der Rebellen-Delegation am Mittwoch in Astana.