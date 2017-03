Syrische Armee rückt laut Beobachtern in Palmyra ein

Altertümer in Palmyra in einer vor einem Jahr verbreiteten Aufnahme © KEYSTONE/AP SANA/UNCREDITED

Die syrische Armee ist nach Angaben von Aktivisten am Mittwochabend in die von der IS-Miliz gehaltene Wüstenstadt Palmyra eingerückt. Nach Kämpfen mit der IS-Terrormiliz sei die Armee in ein Viertel im Westen der Stadt vorgedrungen.