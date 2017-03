Rauch steigt über einer Verbindungsstrasse nach Homs auf. Hunderte syrische Rebellen begannen am Samstag damit, ihre letzte Hochburg in Homs zu verlassen. (Archiv) © Keystone/EPA/YOUSSEF BADAWI

Mehrere Hundert syrische Rebellen haben am Samstag damit begonnen, ihre letzte Hochburg in der Stadt Homs im Westen des Landes zu verlassen. Am Morgen verliessen die ersten beiden Busse mit Kämpfern und ihren Familienangehörigen den Stadtteil Al-Waer Richtung Norden.