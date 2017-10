«Tag der Toten» wird in Mexiko bunt gefeiert

Tag der Toten gedenken die Einwohner Mexikos ihrer Verstorbenen auf verschiedenste Art und Weise. (Archiv) © KEYSTONE/EPA EFE/ALEX CRUZ

Tanzende Totenschädel und Skelette: In Mexiko haben am Samstag die Feierlichkeiten zum «Tag der Toten» begonnen. In diesem Jahr steht besonders das Gedenken an die Todesopfer der schweren Erdbeben im September im Vordergrund.