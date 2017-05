Tagessieg in Apulien an Caleb Ewan

Gewann am Freitag in Alberobello seine erste Giro-Etappe: der 22-jährige Australier Caleb Ewan © KEYSTONE/EPA ANSA/DARIO BELINGHERI

Der Sieg in der 7. Etappe des 100. Giro d’Italia geht an den australischen Sprinter Caleb Ewan. An der Gesamtspitze ergeben sich bei der Ankunft in Alberobello in Apulien keine Änderungen.