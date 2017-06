Auch in Hongkong haben Passanten die Regenschirme aufgespannt, um sich vor den Tropfen zu schützen, die Taifun "Merbok" der Region beschert. © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Taifun «Merbok» hat in Südchina grosse Probleme im Flugverkehr verursacht. Hunderte Flüge in Hongkong und den südchinesischen Metropolen wie Guangzhou und Shenzhen waren verspätet oder mussten gestrichen werden, wie chinesische Staatsmedien am Dienstag berichteten.