Tamedia-Umfrage sieht Befürworter des Energiegesetzes vorn

Über die Hälfte der in der Tamedia-Umfrage Befragten glaubt, dass die Zukunft den erneuerbaren Energien gehört. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Gut fünf Wochen vor dem Urnengang liegen die Befürworter der Energiestrategie 2050 in Abstimmungsumfragen zwar klar vorn. Allerdings ist ihr Vorsprung in der Tamedia-Umfrage vom Mittwoch deutlich kleiner als in der SRG-Umfrage von vergangener Woche.