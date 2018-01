Tamil-Tiger-Prozess: Anträge der Anklage abgewiesen

Der Prozess gegen 13 Tamilen am Bundesstrafgericht wird weitergeführt. (Archiv) © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Der Tamil-Tiger-Prozess in Bellinzona wird weitergeführt. Das Bundesstrafgericht hat am Montag die zu Beginn des Prozesses gestellten Anträge zur Rückweisung der Anklage an die Bundesanwaltschaft zurückgewiesen. Nun folgt die Befragung der Angeklagten.