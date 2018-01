Tamil-Tiger-Prozess: Verteidiger beschuldigt Bank now

Der Prozess gegen mutmassliche Unterstützer der Tamil Tigers wurde am Dienstag vor dem Bundesstrafgericht fortgesetzt. (Archiv) © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Der Tamil-Tiger-Prozess am Bundesstrafgericht ist am Dienstag mit der Befragung weiterer Angeklagter fortgesetzt worden. Einer der Verteidiger stellte abermals das Begehren, die Rolle der Bank now in diesem Fall näher zu beleuchten.