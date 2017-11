Tanja Lasch – König meiner Welt

Die erste Vorab-Single «Komm nach Berlin» wurde zum Radio-Hit und war zudem die offizielle Hymne zum diesjährigen SMAGO-Award. Als zweite Single folgte «Hast du einen Bruder», mit «Er liebt nur ihn» setzte sich Tanja Lasch im Sommer für die gleichgeschlechtliche Liebe ein.

Nun folgt die vierte Single-Auskopplung und auch hinter dieser neuen Nummer verbirgt sich wieder eine emotionale Geschichte, mit großen Gefühlen: «Wenn man angekommen scheint und sich in jedem schönen Liebeslied wiederfindet, wenn es einfach nichts mehr gibt, was einen glücklicher machen kann, dann ist sie da: die große Liebe. Er ist der König ihrer Welt und sie hat das Gefühl, ihn aus dem Märchenbuch direkt zu sich nach Hause geholt zu haben.», so Tanja über ihren neuen Song. Eine Ode an die Liebe, die allen Mut macht, die noch nach dem Traumprinzen suchen und die eine Hymne ist für alle Menschen, die ihre grosse Liebe bereits gefunden haben. (Mania Music)