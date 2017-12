Am Samstag gegen 20.00 Uhr wurde in Rankweil die Shell-Tankstelle von einem zunächst unbekannten Mann mit einer Pistole bewaffnet überfallen. Der Täter flüchtete mit einer noch unbekannten Beute zu Fuss in unbekannte Richtung. Im Zuge einer sofort ausgelösten Alarmfahndung konnte der Täter samt einer Spielzeugpistole gegen 20.30 Uhr festgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und Identität des Täters sind derzeit im Gange, teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit.

(red.)