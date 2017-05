Tankstellen rund um Paris auf dem Trockenen

Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Insgesamt gibt es in der Region rund 1000 Tankstellen. Die auf Nutzerdaten basierende Handy-App «Essence» sprach von landesweit mehr als 800 betroffenen Tankstellen, die Hälfte davon sitze komplett auf dem Trockenen. Auch laut diesen Daten ist dabei vor allem Paris und das Umland betroffen.

Insgesamt gibt es in Frankreich etwa 11’000 Tankstellen. Laut Total waren am Mittwoch nur drei seiner landesweit an die 200 Treibstoffdepots gestört.

Fahrer von Lastwagen, die gefährliche Stoffe transportieren, streiken seit Freitag für bessere Arbeitsbedingungen und ein 13. Monatsgehalt. Zu dem Ausstand hatte die Gewerkschaft CGT aufgerufen, andere Arbeitnehmervertretungen hatten sich distanziert.

(SDA)