Die legendäre Tanzcompagnie Alvin Ailey American Dance Theater hat eine zweiminütige Tanzversion des Films "Moonlight" kreiert. (Archivbild) © Keystone/AP/DENIS FARRELL

Die renommierte New Yorker Tanzcompanie Alvin Ailey hat dem preisgekrönten Drama «Moonlight» eine tänzerische Hommage gewidmet. Drei Tänzer stellen in dem zweiminütigen Clip die Entwicklung des Protagonisten Chiron in einer Choreographie zum Film-Soundtrack nach.