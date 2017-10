Tanzen mit Tanja und Morgen-Joe

«Schade, dass es schon bald wieder vorbei ist mit der Olma», meint Silvia. Sie und ihre Freunde sind schon zum vierten Mal hier. Zwar nicht alle Tage hintereinander, aber: Die FM1 Radio City haben sie sich selten entgehen lassen.

Müde, na und?

Müde von der Olma sind zwar einige inzwischen, aber anmerken lassen will sich das noch niemand so recht. Am Donnerstag feierten alle mit – wie jene, die noch nie an der Messe waren in dieser Woche.

Die Radio City füllte sich schnell, die Stimmung war ungebrochen gut und die Besucherinnen und Besucher freuten sich, immer wieder bekannte Gesichter zu sehen.

«Das ist mein dritter Abend hier und jedes Mal treffe ich meine Besten hier, egal, wo ich sie verloren habe», sagt Simone. DJ Morgen-Joe eröffnete den Abend stimmungsvoll und brachte die Menschen zum Tanzen. Auf ihn folgte Tanja La Croix und hob die Stimmung noch einmal hoch. Tanzend und singend, trinkend und quatschend verbrachten die Leute den Abend. Besser könnte es gar nicht sein.

Früh kommen lohnt sich

Ab dem heutigen Freitag startet auch in der Radio City das letzte Wochenende der Olma. Es darf noch mal kräftig gefeiert werden. Am besten ist, wenn man so früh als möglich kommt. Denn wer steht schon gerne Schlange?

Die FM1 Radio City hat jeweils ab 17 Uhr geöffnet. Kommt früh und habt länger Spass.

(str)