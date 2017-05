Tapie muss über 400 Millionen Euro zurückzahlen

Muss Schadenersatz in Millionenhöhe zurückzahlen: Geschäftsmann Bernard Tapie. (Archiv) © Keystone/AP POOL AFP/Fred Dufour

Der umstrittene französische Geschäftsmann Bernard Tapie muss in der Affäre um einen früheren Adidas-Verkauf 404 Millionen Euro Schadenersatz zurückzahlen. Das entschied Frankreichs Oberster Gerichtshof am Donnerstag in letzter Instanz.