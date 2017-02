Taschendieb dank Passanten verhaftet

Der Jugendliche hat der am Boden liegenden Frau die Handtasche entrissen (Symbolbild). © iStock

Am Donnerstagmittag, kurz nach 12 Uhr, hat ein Unbekannter an der Alvierstrasse in Buchs einer 63-jährige Frau einen Fusstritt verpasst. Daraufhin entriss er ihr die Handtasche und floh.